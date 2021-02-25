Успех эфира

Биткойн дорожает не один, а вместе с другими цифровыми валютами. В частности, вторая по популярности криптовалюта — эфир (Ethereum) — за пять месяцев выросла в цене почти в шесть раз и впервые в истории достигла отметки $1880. Сопоставимый рост продемонстрировали Litecoin, тогда как Bitcoin Cash вырос «только» в три с половиной раза. Общая капитализация всех виртуальных валют достигла отметки $1,5 трлн.

Основные причины роста всех цифровых валют те же, что и в случае с биткойном, но есть у них и внутренние причины подъема. У эфира их несколько. По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, одним из основных событий для эфира стал запуск нулевой фазы второй сети. В декабре прошлого года разработчиками был запущен депозитный контракт Ethereum 2.0. «Инвесторы могут переводить на него свои монеты и пассивно увеличивать их количество за счет стейкинга. В то же время они не могут вывести свои ETH, пока обновление не дойдет до следующей фазы»,— отмечает господин Костарев.

Важнейшим фактором роста стали ожидания запуска фьючерсов на эфир на Чикагской товарной бирже CME. «В будущем запуск подобных фьючерсов, возможно, станет мощным фактором, который значительно повлияет на рост уровня институционального участия и внимания к эфиру со стороны корпоративных инвесторов»,— считает Глеб Костарев. Тем более что в секторе децентрализованных финансов (DeFi) блокчейн эфира занимает лидирующие позиции.