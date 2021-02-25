Джек Ма о себе, о бизнесе, о деньгах

Комментарии
- Мы едим только три раза в день, мы спим в одной кровати. На что можно потратить деньги? Какие есть возможности?
- В Китае миллионы компаний, которые хотят продавать свои товары за рубеж, но не знают как.
- Покупатели на первом месте, персонал на втором, а акционеры на третьем.
- Я очень простой парень, не самый умный. Все считают, что Джек Ма очень умный парень. Возможно, что у меня умное лицо, но очень тупые мозги.
- Технологии нужны, чтобы люди ими пользовались. Я думаю, что 80% людей в мире похожи на меня. Мы любим технологии, но боимся технологий.
- Компания Alibaba могла стать «1000 и одной ошибкой». Но есть три главные причины, по которым мы выжили: у нас не было денег, у нас не было технологии, у нас не было плана.
Главные события дня в рассылке «Ъ» на
e-mail