Главу УМВД по Нижневартовску уволили после урока с «разгоном митинга»

Временно исполняющего обязанности главы УМВД Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) Олега Сураева уволили после инцидента в школе №42, сообщила пресс-служба окружного УМВД. Напомним, 15 февраля сотрудники полиции провели показательное выступление, в ходе которого в спортивном зале школы с учащимися был разыгран разгон акции протеста.

Ряд сотрудников окружной и городской полиции, включая начальника отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антона Шишкина и врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО Андрея Воронцова, подверглись дисциплинарному взысканию.

17 февраля ученикам школы №42 в Нижневартовске сотрудники полиции показали, как проходят задержания на протестных акциях, сымитировав столкновение ОМОНа и протестующих. Под руководством полиции в роли силовиков и участников акции выступили сами школьники. На видео, размещенном в интернете, видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, с щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты. В департаменте образования заявили, что таким образом проходило мероприятие по профориентации.

Позже в департаменте образования Нижневартовска заявили, что нарушений в деятельности руководства школы выявлено не было. Однако были нарушены антикоронавирусные нормы при проведении массового мероприятия.

Илья Смирнов, Екатеринбург