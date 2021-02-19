Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему дизайн нового кроссовера производит противоречивое впечатление.

Когда какое-то время назад я спросил одного видного автомобильного дизайнера, какие общие для всех компаний художественные тенденции он может обозначить, то в числе первых он назвал вот какую: «агрессивная внешность даже у маленьких автомобилей, посмотрите на тот же KIA Picanto, например». С этим трудно не согласиться. И в первую очередь это касается именно машин с Дальнего Востока.

Модель Mitsubishi Outlander маленькой не назовешь. Это большой семейный автомобиль, о чем нам напоминал прекрасный рекламный ролик «Сказка на ночь». Но в своем нынешнем обличье — на днях показали кроссовер следующего поколения — он способен напугать не только волка, но и Машу с медведем. Хищный прищур узких фар, будто глаза земноводного. Под ними — дополнительные фонари, чем-то похожие на защищенные металлической сеткой светильники в складских помещениях. Ну, или профиль кузова, где преобладают прямые линии. Впрочем, эту брутальность разбавляют такие изящные детали, как задняя стойка, которая визуально не доходит до крыши, и потому крыша как бы парит над стеклами. Или салон, который своими металлическими элементами декора или оранжевыми вставками в коже чем-то напоминает даже о британском люксе. Словом, дизайн автомобиля производит противоречивое впечатление.

Ну, а в остальном. Впервые Mitsubishi Motors использовала сверхпрочную сталь с горячей штамповкой вокруг салона для того, чтобы создать высокопрочную конструкцию и добиться снижения веса. Многорычажная подвеска и электроусилитель рулевого управления. Это новый бензиновый двигатель объемом 2,5 л, мощность и экономичность которого выросла по сравнению с мотором модели-предшественницы. Обновленная система полного привода, а также новый селектор режимов привода, которых пять. Ну, и три ряда сидений, мультимедиа, всякие розетки – то, без чего сегодня не может обойтись семейный автомобиль.

Продажи нового Mitsubishi Outlander стартуют в Северной Америке уже в апреле. Когда кроссовер появится на российском рынке, и какова будет его цена, нам пообещали сообщить чуть позже.