Свердловский ОПК за 2020 год увеличил производство гражданской продукции до 35%

Доля гражданской продукции, произведенной на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области в 2020 году, составляет около 35%, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин. В 2019 году этот показатель составил 32%.

Напомним, в 2016 году Военно-промышленная комиссия поставила задачу к 2025 году нарастить выпуск гражданской продукции оборонными предприятиями до 30%, к 2035 году — до 50%. «Традиционно сложилось, что наши оборонно-промышленные предприятия и ранее достаточно серьезно занимались разработкой, выводом на рынок и производством серийной гражданской продукции»,— сказал господин Зеленкин.

По словам генерального директора союза предприятий ОПК Свердловской области Владимира Щелокова, за 2020 год темпы производства гражданской продукции увеличили 15 предприятий региона. Среди них: «Вектор», Егоршинский радиозавод, Каменск-Уральский литейный завод, машиностроительный завод имени Калинина, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) и другие.

«Объемы, может, и небольшие, потому что это заводы со специализированной продукцией. У нас нет заводов, среди которых я перечисляю, у которых есть дублеры. Пока доля основной продукции специального назначения высокая, но темпы радуют. Люди занимаются: есть программы, есть ответственные, есть перспективы. Это уже много о чем говорит»,— отметил господин Щелоков.

ОПК Свердловской области включает в себя 40 предприятий. Из них 27 предприятий относятся к производственным, еще 13 — отраслевые научно-исследовательские институты.

Михаил Мананников