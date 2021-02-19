Марат Хуснуллин оценил ход строительства ЕКАД

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Екатеринбург оценил ход строительства третьего пускового комплекса южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Вместе с ним процесс работ проинспектировали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В региональном департаменте информационной политики уточнили, что на участке протяженностью 11,44 км ведется строительство дороги от трассы Екатеринбург—Полевской до федеральной автодороги в направлении Челябинска. После завершения работ ЕКАД будет замкнут в единой кольцо.

«В прошлом году по поручению президента было выделено 2 млрд руб. Видим хороший темп работ и возможность закончить их раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году», — отметил господин Хуснуллин.

Как пояснили в департаменте информполитики, успешное освоение федеральных средств позволило Свердловской области рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах еще более 9 млрд руб. из федерального бюджета. Эти средства позволят достроить третий пусковой комплекс досрочно, а также реконструировать уже эксплуатируемый участок дороги от Семи ключей до Большого Истока..

Господин Куйвашев отметил, что строительство ЕКАД является самым крупным проектом по развитию автодорог Свердловской области. «Его завершение позволит вывести за пределы Екатеринбурга транзитный грузовой транспорт, существенно разгрузить улично-дорожную сеть уральской столицы. Это также положительно скажется на экологической обстановке, снижении аварийности на городских дорогах и качестве жизни горожан», — добавил губернатор.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, вице-премьера Марата Хуснуллина также презентовали строящиеся объекты деревни Универсиады-2023.