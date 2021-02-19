Вице-премьеру Марату Хуснуллину показали, как строятся объекты Универсиады-2023

Заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который прибыл сегодня в Екатеринбург с рабочей поездкой, презентовали возводимые объекты деревни Всемирных студенческих игр (пройдут в столице Урала в 2023 году). Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, на строительную площадку господин Хуснуллин прибыл в сопровождении полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева и губернатора Евгения Куйвашева.

Он рассказал вице-премьеру об этапах строительства деревни Универсиады-2023, подчеркнув, что на площадке работают 460 человек и 125 единиц техники.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. На подготовку и проведение Универсиады планируется потратить 64,7 млрд руб., из них более 34 млрд руб. выделяет региональный бюджет. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. Спортивные мероприятия будут проходить на таких объектах, как Ледовая арена УГМК, «Екатеринбург Арена», «Екатеринбург-Экспо», стадион УрФУ, КРК «Уралец». К проведению соревнований планируется построить Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта и академию волейбола имени Николая Карполя.

По словам господина Куйвашева, строительство двух общежитий, которые будут расположены рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в районе Новокольцовский, будет завершено к концу этого года. Уже закончено возведение коробок общежитий и ведутся внутренние работы — остекление и прокладка коммуникаций.

«Для возведения Дворца водных видов спорта готово свайное поле, завезено 5 тыс. тонн металлоконструкций. Для тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками уложено почти 27 тыс. м метров геотекстильного полотна, что позволит в будущем сохранять поверхность ровной. Параллельно на площадке укладываются инженерные сети для благоустройства территории, устанавливается водоотводной канал. На стадии проектирования и прохождения государственной экспертизы находятся еще три общежития, медицинский и общественный центр»,— рассказал губернатор.

Марат Хуснуллин высоко оценил возможности МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и конгресс-центра, построенных для проведения крупных мероприятий, в том числе международных. По его словам, эту площадку планируется задействовать для проведения международного спортивного первенства, а выставочный центр оборудуют под соревнования по бадминтону, фехтованию, настольному теннису, тхэквондо и боксу. Предполагается, что здесь будет разыграно 60 комплектов медалей.

Анастасия Реутова