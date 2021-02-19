Государственный Эрмитаж и Cartier проведут международную онлайн-конференцию

21 февраля Государственный Эрмитаж и ювелирный дом Cartier проведут международную онлайн-конференцию «Диалоги об искусстве: живое наследие и взгляд в будущее», приуроченную к открытию выставки «Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier». Конференция, организованная совместно с университетами—партнерами Cartier по всему миру, пройдет в главном штабе Эрмитажа. Профессионалы и международные эксперты соберутся оффлайн и онлайн, чтобы обсудить тему «живого наследия» и важность преемственности поколении, поговорить о новых форматах искусства, трансформациях в опере, кино, театре и балете. Также участники конференции затронут тему цифровых и технологических граней моды, архитектуры, блокчейна и арт-рынка завтрашнего дня.

Среди спикеров и модераторов Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа; Сирилл Виньерон — президент и CEO Cartier; Пьер Райнеро —директор по стилю, имиджу и наследию Cartier; Эрве Шандес — генеральный директор Фонда современного искусства Cartier; Альбер Эльбаз — креативный директор AZ Factory; Гольшифте Фарахани — иранская актриса театра и кино; Мелани Лоран — французская актриса и режиссер; Джунья Ишигами — японскии архитектор, автор проекта реконструкции Политеха; Диана Вишнева — народная артистка РФ, прима-балерина Мариинского театра; Стефано Боэри — итальянский архитектор и градостроитель; Солано Бенитес — парагвайский архитектор; Анита Гиговская — президент Conde Nast Россия; Нанне Деккинг — член правления Фонда Эрмитаж в Амстердаме; Сара Зе — современная американская художница и скульптор; Екатерина Иноземцева — главный куратор Музея современного искусства «Гараж»; Теодор Курентзис — основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna; Варвара Мельникова — генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»; Дмитрии Озерков — заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа; Лоран Саломе — директор национального музея «Замки Версаля» и другие международные представители культурной и артистической среды.

Информацию о регистрации на конференцию можно найти на специальной онлайн-платформе Cartier.