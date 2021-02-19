Кинотеатр «Киномакс» в Краснодаре спустя полтора месяца после закрытия возобновил работу

Кинотеатр «Киномакс» в краснодарском ТРЦ «Галерея» с 18 февраля 2021 года возобновил работу. Об этом сообщается на его сайте.

Кинотеатр не работал 1,5 месяца. Согласно сообщению администрации, с 7 января его закрыли «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения». Как сообщал “Ъ-Кубань”, это произошло всего через неделю после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о возобновлении работы кинотеатров в регионе.

Работу кинотеатров в Краснодарском крае разрешили с 31 декабря 2020 года. После «Киномакса» в Краснодаре с 16 января также закрылся кинотеатр «Формула кино OZ» в ТР» Oz Mall.

Алексей Белянин