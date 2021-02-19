Пресс-секретарь Зеленского отрицает планы закрыть телеканал «Прямой»

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировалось вводить санкции против телеканала «Прямой», сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что официально стал собственником украинского телеканала «Прямой», поскольку его предыдущему владельцу грозят санкции.

«Свободе слова на Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли»,— сказала госпожа Мендель изданию «Украинская правда».

Юлия Мендель добавила, что санкции против телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne «были внедрены через доказательства финансирования от государства-агрессора, а также связи их владельца с террористическими организациями, оперирующих на оккупированных агрессором территориях Украины». «Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны»,— добавила она.

До господина Порошенко телеканалом «Прямой» владел бывший глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко. По словам Петра Порошенко, в отношении господина Макеенко готовятся санкции.

3 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание каналов было прекращено. Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».