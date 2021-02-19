Глава Robinhood извинился за введение ограничений на торговлю акциями

Сооснователь и глава приложения для инвестиций Robinhood Владимир Тенев извинился за введение временного запрета на покупку ряда акций, в том числе сети магазинов видеоигр и консолей GameStop. Robinhood запретило своим пользователям покупать акции GameStop, когда они начали очень быстро расти. Инвесторы заявили, что сервис без законных оснований ввел этот запрет и нанес им существенные убытки.

«Несмотря на беспрецедентную рыночную конъюнктуру в январе, в конце концов, то, что произошло, для нас неприемлемо. Я извиняюсь и прошу прощения у наших клиентов. Пожалуйста, помните, что мы делаем все возможное, чтобы этого больше не повторилось. Я не собираюсь говорить, что Robinhood сделал все идеально и что мы не делали ошибок в прошлом»,— сказал господин Тенев на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса (цитата по ТАСС).

28 января группа инвесторов подала коллективный иск против Robinhood. К иску присоединилось около 31 тыс. человек. Господин Тенев объяснял решение запретить покупку акций стремлением «защитить компанию и ее клиентов». По его словам, сервис ограничил торговлю акциями нескольких компаний из-за высокой волатильности.

Подробнее о конфликте с инвесторами — в материале “Ъ” «Robinhood, который не стал д’Артаньяном».