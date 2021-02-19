ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с защитником Марио Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Предыдущее соглашение ЦСКА с игроком истекало в 2022 году, стороны решили продлить контракт до конца сезона-2023/24.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года, став за это время трехкратным чемпионом России. Всего за московский клуб он провел 289 матчей, забив шесть голов. В составе сборной России защитник провел 25 матчей и забил три мяча. На чемпионате мира 2018 года Фернандес провел пять матчей и забил один гол — в четвертьфинале против сборной Хорватии.

ТАСС

Хави возглавит «Барселону» летом

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует назначить Хави Эрнандеса на пост главного тренера летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира. В настоящее время Хави является главным тренером катарского клуба «Аль-Садд», в котором он завершил игровую карьеру. «Барселону» тренирует Рональд Куман, который был назначен на этот пост в августе 2020 года.

Хави Эрнандес является воспитанником «Барселоны». В основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. Эрнандес — рекордсмен «Барселоны» по числу матчей в чемпионате Испании (505) и Лиге чемпионов (151).

ТАСС