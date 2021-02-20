Прокатная десятка

18 февраля в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых масштабная сказка «Конек-горбунок», черная комедия «Рыцари справедливости», политический триллер «Мавританец и другие. Что посмотреть в кино на праздничных выходных — в подборке “Ъ”.
Рыцари справедливости
Обозреватель Юлия Шагельман: «В прокат выходит фильм Андерса Томаса Йенсена "Рыцари справедливости", две недели назад открывавший кинофестиваль в Роттердаме. Во всех промоматериалах картина называется комедией, но Юлия Шагельман предупреждает, что ждать от нее легкого развлечения не стоит».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Закономерность что дышло»
Воздушный бой
Прокатная компания «Экспонента»: «В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 "Летающая крепость" сопровождает груз под грифом "секретно". Команду возглавила молодая женщина – капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное – убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза».
Конек-горбунок
Кинокритик Василий Степанов: «На экраны выходит сказочный долгострой российской киноиндустрии — "Конек-горбунок" Олега Погодина, масштабная экранизация сказки Петра Ершова, задуманная главным "сказочником" российского кино продюсером Сергеем Сельяновым. Фильм о борьбе Ивана-дурака с дряхлеющим царем-самодуром передает привет прекрасной России будущего».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ход коньком»
Мавританец
Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит «Мавританец» Кевина Макдональда с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом, уже номинированными за свои роли на "Золотой глобус". Фильм основан на "Дневнике Гуантанамо" Мохаммеда ульд Слахи, четырнадцать лет отсидевшего в концлагере на территории военной базы США на Кубе. Даже отечественного — знакомого с корпусом лагерной литературы — зрителя фильм Макдональда должен ошарашить, спровоцировав на мрачный мем: «кто в Гуантанамо бывал, тот в ГУЛАГе не смеется».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Голливудский ГУЛАГ»
Спасите Колю!
Прокатная компания «Дисней Студиос»: «У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома».
Поворот не туда: Наследие
Прокатная компания «Парадиз»: «Пожилой мужчина приезжает в городок Харперс-Ферри, откуда шесть недель назад его дочь в компании друзей отправилась в поход по Аппалачской тропе и с тех пор пропала. Несмотря на предупреждения местных, ребята свернули с туристического маршрута и вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещё до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков».
Аферистка
Прокатная компания «Вольга»: «Марла руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание».
Родные
Прокатная компания Sony Pictures: «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет…»
Love
Прокатная компания «Каропрокат»: «Отель Love — лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля Love. Но всегда есть шанс найти главное — свою любовь»
Пончары. Глобальное закругление
Прокатная компания «Вольга»: «Пончары — милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им все в новинку и все нипочем: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!»