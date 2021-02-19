Чемпионат мира по биатлону

Сингл-микст. 1. Франция (Жюли Симон, Антонен Гигонна) — 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). 2. Норвегия — отставание 2,8 (0+9). 3. Швеция — 22,6 (8)… 11. Россия (Евгения Павлова, Эдуард Латыпов) — 2.11,7 (0+12).
Сингл-микст. 1. Франция (Жюли Симон, Антонен Гигонна) — 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). 2. Норвегия — отставание 2,8 (0+9). 3. Швеция — 22,6 (8)… 11. Россия (Евгения Павлова, Эдуард Латыпов) — 2.11,7 (0+12).
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