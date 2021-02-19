Райффайзенбанк расширяет возможности льготной ипотеки

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жилье на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии-2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора переуступки прав требования.
Договор уступки прав требований — документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда квартира покупается не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили с застройщиком договор долевого участия.
«Мы постоянно улучшаем условия кредитования, чтобы каждый человек мог легко найти и купить квартиру своей мечты, и рады, что пространство для маневра у наших клиентов теперь стало больше»,— рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.
Изменения вступят в силу с 24 февраля.
Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.