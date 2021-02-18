В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других городов России.

Неполадки начались около 18:00 по московскому времени. Примерно 54% пользователей мобильного банка жаловались на невозможность перевести деньги, 34% — на проблемы со входом в систему, еще 11% не могли совершить платеж со счета.

В Сбербанке заявили, что устранили проблемы со входом в мобильное приложение. «Затруднения уже устранены — они продолжались менее минуты. Все работает в штатном режиме»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе банка.

Накануне, 17 февраля, пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф-банка. 85% пожаловавшихся не могли войти в систему, еще 13% сообщили о сбое всех сервисов, остальные пользователи также сообщили, что не могут перевести деньги.