В работе Тинькофф-банка произошел сбой

Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения Тинькофф-банка, следует из данных сервиса Downdetector. Массовые жалобы стали поступать примерно в 15:00. «Тинькофф» пообещал устранить проблемы в ближайшее время.

Самая частая проблема — вход в систему (85%), еще 13% сообщили о сбое всех сервисов, остальные пользователи также сообщили, что не могут перевести деньги. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Тинькофф» сообщил, что компания работает над устранением проблемы. «Сейчас есть проблема со входом в приложение, затронула несколько тысяч клиентов. Уже чиним, постараемся как можно скорее. Извините»,— говорится в сообщении в Twitter.