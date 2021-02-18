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Возведение Курской АЭС будет курировать руководивший строительством нововоронежских блоков Олег Шперле

Возглавлявший проект по строительству Курской АЭС Алексей Дерий ушел на должность вице-президента АСЭ, директора проекта по сооружению АЭС «Руппур» в Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома». Проект по возведению Курской АЭС теперь возглавит Олег Шперле, в 2018 году руководивший строительством Нововоронежской АЭС.

Олег Шперле родился 15 сентября 1959 года в Казахстане. После службы в армии работал на Криворожской ГРЭС-2, а также на Хмельницкой, Балаковской, Ростовской АЭС. С 2013 года — вице-президент НИАЭП по проектам в северо-западной части России и СНГ, с 2015-го — по проектам Курской и Смоленской АЭС, с 2017-го — вице-президент АСЭ.

О том, за счет чего хотят достроить станцию замещения в Курске, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот


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