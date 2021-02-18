Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он будет находиться под стражей до 17 апреля.

«Левакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2021 года»,— сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская (цитата по агентству «Москва»).

О задержании Андрея Левакова стало известно сегодня. Подробности дела пока не сообщаются. В «Ростелекоме» заявили, что Андрей Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. Там также сообщили, что у них нет информации об этом деле.