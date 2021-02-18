В Москве по делу о взятке задержали бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили информагентства со ссылкой на источники. В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Андрея Левакова до 17 апреля. Ходатайство ГСУ СКР об аресте суд рассмотрит сегодня.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)»,— сказал источник ТАСС. Подробности дела пока неизвестны.

В «Ростелекоме» заявили, что Андрей Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. «Мы не располагаем информацией о действиях правоохранительных органов в отношении бывшего сотрудника»,— сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).