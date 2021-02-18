Глава «Газпром нефти» назвал комфортными цены на нефть $45–60

Потребление нефти в мире к началу 2022 года восстановится до докризисного уровня, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Он выразил надежду, что цены на нефть будут на уровне $45–60 за баррель, так как этот ценовой диапазон является «абсолютно комфортным для производителей и потребителей», а также для мировой экономики в целом.

По словам господина Дюкова, спрос на нефть вряд ли сразу восстановится во всех сегментах. «Понятно, что если говорить о воздушных перевозках или морских круизах, то потребление нефтепродуктов в этом сегменте будет ниже. Но в целом в начале следующего года мы уже выйдем на докризисный уровень, и дальше, наверное, стоит ожидать роста объемов потребления, поскольку мировая экономика продолжит восстанавливаться»,— заявил глава «Газпром нефти» в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

На текущей неделе цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года: нефть Brent росла до $64 за баррель, стоимость российской нефти Urals превышала $62 за баррель. Эксперты ожидают как минимум сохранения достигнутых значений, а при оптимистичном сценарии — преодоления барьера $65 за баррель.

Подробнее о ситуации на рынке — в публикации “Ъ” «Нефть разогрелась на морозе».