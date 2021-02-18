Челентано заплатят за долгий процесс

Лидер банды киллеров из Новосибирска Анатолий Радченко (Челентано), отбывающий срок длиной почти в четверть века, потребовал компенсацию за нарушение разумного времени судопроизводства. За затянувшееся на 11 лет уголовное преследование Радченко, так и не признавший свою вину, запросил с Минфина РФ 1 млн руб. Обстоятельствами, повлиявшими на продолжительность судопроизводства, по его мнению, явились недостаточно эффективные действия следствия и Новосибирского облсуда. Верховный суд РФ (ВС) уменьшил материальные притязания Челентано до 70 тыс. руб.

ВС рассмотрел административный иск новосибирца Анатолия Радченко к госказне о присуждении компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства. В обоснование своих требований Радченко, отбывающий срок в колонии Кемеровской области, указал, что его уголовное преследование длилось слишком долго — 11 лет (с 2009 по 2020 год). При этом заключенный отметил, что за эту волокиту он ответственности не несет. Причиной затягивания разбирательства по делу истец считает недостаточно продуктивные действия органов следствия и суда. По словам Челентано, в ходе разбирательства, проходившего в Новосибирском облсуде с 2017 по 2019 год, заседания неоднократно откладывались из-за неявки свидетелей и ненадлежащего, по его мнению, информирования участников процесса о дате и времени рассмотрения. Челентано отметил, что ему долго не вручали копию приговора, в связи с чем сдвинулось и рассмотрение его апелляционной жалобы.

«Из-за длительного нахождения в СИЗО, условия содержания которого являются бесчеловечными, я испытывал состояние правовой неопределенности»,— указал в иске Радченко, который за многие годы за решеткой поднаторел в вопросах юриспруденции.

Заключенный потребовал взыскать с госказны 1 млн руб.

Минфин России просил суд отказать заключенному в удовлетворении финансовых претензий в полном объеме, отметив, что уголовное дело Радченко, которое насчитывало почти 200 томов, представляло сложность в расследовании и рассмотрении. Потерпевшими по нему проходили 17 человек, по делу было привлечено 335 свидетелей с обеих сторон. Материалы следствия содержали 146 экспертиз.

ВС удовлетворил исковые требования Челентано частично. Он посчитал, что из срока уголовного преследования, который заключенный определил в 11 лет, необходимо вычесть почти пять лет: столько Анатолий Радченко находился в международном розыске. Продолжительность судопроизводства, по мнению ВС, необходимо исчислять с 25 февраля 2014 года. В тот день он был арестован в Вене бойцами австрийского спецподразделения «Кобра».

К периоду расследования дела Анатолия Радченко вопросов у ВС не возникло. Нарекания появились к работе Новосибирского облсуда.

«Правовая и фактическая сложность дела сама по себе не может оправдать продолжительность его рассмотрения в Новосибирском облсуде»,— отметил ВС и добавил, что без уважительных причин судебные заседания откладывались на длительные сроки.

Паузы иногда достигали трех недель. «Также не может быть признан разумным и срок изготовления протокола судебного заседания, несмотря на его большой объем — более 3 тыс. листов, последняя часть которого была изготовлена и вручена участникам процесса спустя более шести месяцев после провозглашения приговора»,— решили в ВС. Затребованную Радченко сумму компенсации 1 млн руб. в суде посчитали «чрезмерной» и снизили ее до 70 тыс. руб. Деньги будут переведены на расчетный счет истца.

Приговор Анатолию Радченко огласили в июле 2019 года. Новосибирский облсуд признал его виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений — руководстве подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), организации четырех убийств (ст. 105 УК РФ) и трех покушений (ст. 30, 105 УК РФ) — и назначил 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб. В последующем срок заключения ему был снижен на полгода.

По версии Следственного комитета России, Челентано возглавлял банду киллеров, насчитывавшую четырех исполнителей. Группировка являлась боевым крылом некогда могущественной криминальной организации бизнесмена Александра Трунова и занималась устранением неугодных ему предпринимателей и криминальных авторитетов. Хотя Радченко не принимал участия в убийствах, его судили за их организацию. Вину осужденный так и не признал, считая дело сфабрикованным от начала до конца.

Константин Воронов, Новосибирск