Главе банды киллеров заплатят компенсацию за волокиту при рассмотрении дела

Верховный суд РФ (ВС) обязал Минфин РФ выплатить компенсацию 70 тыс. руб. новосибирцу Анатолию Радченко — главе группировки киллеров, отбывающему срок 23,5 года за убийства, покушения на убийства, бандитизм. Как говорится в решении суда, компенсация полагается за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства. Сам Анатолий Радченко требовал у государства 1 млн руб., отмечая, что его уголовное преследование длилось 11 лет.

Ответчик — Минфин РФ — просил суд отказать истцу в удовлетворении финансовых претензий в полном объеме, отметив, что уголовное дело Радченко представляло сложность в расследовании и рассмотрении. ВС посчитал, что из срока уголовного преследования, который заключенный определил в 11 лет, необходимо вычесть почти пять лет: столько Анатолий Радченко находился в международном розыске. Он был арестован в феврале 2014 года в Австрии по ордеру российского бюро Интерпола. «При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства суд принимает во внимание фактические обстоятельства производства по данному уголовному делу, объем которого составил 190 томов, из них 163 — следственных. Вместе с тем правовая и фактическая сложность указанного дела сама по себе не может оправдать продолжительность его рассмотрения в Новосибирском областном суде (оно слушалось с 2017 по 2019 год.— “Ъ”)»,— решили в ВС.

Анатолий Радченко (Челентано) обвинялся РФ в руководстве подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), организации четырех убийств (ст. 105 УК РФ) и трех покушений (ст. 30, 105 УК РФ). Как установило следствие, а затем и суд, Радченко возглавлял банду киллеров. Группировка являлась структурным подразделением преступного сообщества Александра Трунова (Трун), который был осужден ранее на 22 года. Банда занималась устранением несговорчивых предпринимателей и криминальных авторитетов. В июле 2019 года Новосибирский облсуд назначил Радченко 24 года лишения свободы. В последующем ВС снизил ему срок заключения до 23,5 лет. Его Радченко отбывает в одной из колонии строгого режима Кемеровской области.

Подробнее о компенсации — в материале “Ъ” «Челентано заплатят за долгий процесс».

Константин Воронов, Новосибирск