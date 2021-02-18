Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля, сообщается на сайте МХТ имени Чехова, где служил актер. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего, затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с. 3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы»,— говорится в сообщении.

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О смерти Андрея Мягкова стало известно ранее сегодня, 18 февраля.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Играл в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Наибольшую популярность артист получил в качестве киноактера. Среди известных фильмов с участием Андрея Мягкова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Всего он сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах.