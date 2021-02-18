Красноярский суд продлил на два месяца срок ареста бизнесмена Быкова

Железнодорожный суд Красноярска по ходатайству следствия в очередной раз продлил срок заключения под стражей известному предпринимателю Анатолию Быкову. Заседание проходило в рамках уголовного дела о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, в организации которого обвиняют господина Быкова.

Как указывается в материалах следствия, в 2004 году бизнесмен якобы заказал за $50 тыс. убийство учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, видя в нем серьезного конкурента. Когда киллер выполнил работу, Анатолий Быков обманул его с гонораром, заплатив в пять раз меньше.

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Отметим, что завтра в Свердловском райсуде Красноярска состоится первое судебное заседание по другому делу Анатолия Быкова. Ему инкриминируют заказное убийство в 1994 году коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко из-за конфликта, возникшего по поводу распределения доходов от совместного бизнеса. Планируется, что в процессе также будет решаться вопрос о мере пресечения.

Напомним, что в отношении Анатолия Быкова, который с мая 2020 года находится в СИЗО, расследуется еще три уголовных дела. Его подозревают в покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, создании организованного преступного сообщества, а также в налоговых махинациях на 77 млн руб. Господин Быков все претензии силовиков в свой адрес отрицает.

Константин Воронов, Новосибирск