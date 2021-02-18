МЧС продлило экстренное предупреждение о лавиноопасности на Кубани до 20 февраля

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края продлено до 20 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сход лавин прогнозируется в Сочи на высоте более 500 м и в других районах Краснодарского края на высоте более 1000 м. Возможно повреждение зданий и сооружений, линий связи и электропередач и других объектов инфраструктуры, затруднения в работе автомобильного транспорта, перекрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

Экстренное предупреждение о лавиноопасности действует в регионе с 5 февраля. Как писал “Ъ-Кубань”, вчера, 17 февраля, были зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин в горной части Сочи. Лавины сошли на трассы ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры не было.

Виктория Колганова