Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Дебютант турнира Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), серб — первая ракетка мира. В финале Новак Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (четвертое место в рейтинге) и греком Стефаносом Циципасом (шестое).

Джокович после матча похвалил российского соперника. «Да, я ожидал такого матча против Карацева. Я ожидал, что будут проблемы. Карацев — сильный игрок с шикарной подачей»,— сказал сербский теннисист (цитата по «Спорт-экспресс»).

«Не уверен, что когда-то в истории дебютант турнира Большого шлема доходил до полуфинала. Он большой молодец. Поздравляю его»,— добавил Новак Джокович (цитата по «РИА Новости»).

Australian Open завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн.

О том, какой ценой впервые в истории дебютант турниров Большого шлема дошел до полуфинала,— в материале “Ъ”.