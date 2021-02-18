Возникшие из-за снегопада новые отключения света в Сочи устранят до конца дня

Энергетики до конца дня 18 февраля восстановят электроснабжение потребителей в Сочинском энергорайоне. Об этом заявил директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

«Вчера до полуночи мы восстановили энергоснабжение почти всех населенных пунктов, но сегодня на Сочи обрушились обильные осадки и возникли новые аварийные отключения. Без напряжения сегодня остаются горные районы и часть населенных пунктов города. Все силы мы мобилизовали. В настоящее время по Сочинскому энергорайону у нас работает 170 человек, 56 единиц техники. Электроснабжение все социально-значимые объекты осуществляется от автономных передвижных источников энергии. До конца суток все потребители будут запитаны», – заявил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 февраля из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались почти 18,5 тыс. жителей сочинского энергорайона, проживающие в 20 населенных пунктах. Утром 18 февраля стало известно, что энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное из-за обильных снегопадов.

Алексей Белянин