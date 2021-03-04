Шлейфы истории

Паоло Теренци, главный нос и основатель бренда V Canto, придумывает свои лучшие ароматы в самые неожиданные моменты. Иногда, не раз признавался Теренци в своих интервью, «вдохновение возникает, даже когда я занимаюсь любовью, и нужно срочно бежать в лабораторию».

История V Canto началась в 2015 году, но к тому времени Паоло и его сестра Тициана, креативный директор марки, уже занимались собственной парфюмерной линией. «Рожденные из огня» — так они называют свой бренд Tiziana Terenzi, намекая на то обстоятельство, что в конце 1960-х у их деда Гульельмо была своя свечная мастерская. Дед, надо сказать, внуками занимался, в частности, именно он развивал обоняние будущих парфюмеров во время совместных прогулок, предлагая угадать с закрытыми глазами аромат цветка или шишки.

До того как открыть свою компанию, Паоло набирался парфюмерного опыта, работая с Gucci, Salvatore Ferragamo, Brioni и другими популярными компаниями. Но собственный бренд брат и сестра в 2012-м решили делать нишевым. Через два года из Tiziana Terenzi в самостоятельное направление выделился V Canto by Terenzi, любимое детище Паоло. На парфюмерной выставке в Милане показали дебютную коллекцию ароматов, посвященную окрестностям замка Градара на берегу Адриатики, где вот уже семь столетий живет семья Теренци. В основу сюжетов для ароматов легла история любви Паоло Малатесты и Франчески да Римини, описанная Данте в «Божественной комедии»: по легенде, эта история случилась именно в замке Градара.

Портрет Сиджизмондо Малатесты (XV век) Фото: Alamy / ТАСС

Новая коллекция из четырех ароматов V Canto называется «Души замка любви». В центре внимания все тот же замок Градара, но на этот раз другие его обитатели — знаменитый кондотьер и правитель Сиджизмондо Малатеста и его супруга Изотта дельи Атти. Сиджизмондо никогда не наблюдал за сражениями издалека — в отличие от многих военачальников. Напротив, под именем Пандольфо он бился сам вместе со своими солдатами, а человек, переодетый в его наряд, стоял для отвлечения внимания поодаль. Поэтому два аромата из коллекции V Canto названы Sigismondo и Pandolfo, притом что оба посвящены легендарному правителю и воину. В историю вошла битва за крепость Градара 1446 года — армия противников, которой командовали Франческо Сфорца и Федерико да Монтефельтро, по численности десятикратно превосходила войско Сиджизмондо, но Малатеста умело держал оборону 43 дня и выиграл сражение. В прошлом году крепость Градара была названа одной из столиц средневековой истории, планировались грандиозные празднования. В третью неделю июля готовилась масштабная реконструкция знаменитого сражения 1446 года, но по понятным причинам все пришлось отменить. А вот «исторические» духи все же увидели свет.

Портрет Изотты дельи Атти (XV век) Фото: DeAgostini/Getty Images

Композиция духов Sigismondo начинается с аккорда итальянского шафрана и цейлонской корицы, затем вступают древесные ноты пачули, нагармоты из Индии и камбоджийского уда, смешанные с болгарской розой.

Духи Pandolfo, посвящение правителю-воину, более мощные и сильные — начинается композиция с цветочного букета мускусной розы, смолы лентиска из Марокко и греческого шалфея. Развивается аромат в древесные и смолистые аккорды, а шлейф звучит нотами пачули, амбры и мускуса.

Аромат Isotta в фиолетовом бархатистом флаконе посвящен, как и следует из названия, принцессе Изотте — третьей жене Сиджизмондо,— умной и сильной женщине, которой супруг мог доверить управление государством, когда сам отправлялся в поход. Композиция нежная, свежая и, как все ароматы V Canto, стойкая. Средиземноморские цитрусы — лимон из Сорренто и сицилийский грейпфрут — сбалансированы свежестью эвкалипта и японским чаем. В сердце аромата — жасмин, болгарская роза и африканская герань. Шлейф остается ароматом тосканской кожи и ливанским кедром со сладкими аккордами мадагаскарской ванили и бобов тонка с мускусом.

Третий аромат Malatesta — посвящение итальянской аристократической семье, ярким представителем которой был Сиджизмондо. И вновь цитрусовые ноты, но на сей раз дополненные фиалкой и флорентийскими лилиями. В центре — итальянская лаванда, жасмин, розовый перец и тосканская кожа. Камбоджийский уд, алойное, или, как его еще называют, райское дерево, и красные пачули — в шлейфе.

Все ароматы V Canto из коллекции «Души замка любви» Паоло Теренци создавал и для мужчин, и для женщин. Духи уже поступили в продажу в сеть магазинов «Рив Гош» и бутики Rivoli Perfumery.

Натела Поцхверия