В Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Администрация Туапсинского района ввела режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным администрации, режим вводится для предупреждения и смягчения негативных последствий стихии, снегопада, мороза, ветра. В настоящее время в особом режиме работают аварийно-спасательные отряды, коммунальные и дорожные службы, полиция, медики.

По данным властей, автомобильные заторы на трассах в районе не зафиксированы, дороги продолжает расчищать спецтехника, кроме того, чистят и остановочные комплексы. К уборке заснеженных территорий в поселениях присоединились волонтеры, отмечают в пресс-службе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в Апшеронском районе Кубани вводили режим ЧС из-за снегопада, однако через несколько часов его отменили «в связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения режима ЧС». Также режим повышенной готовности из-за непогоды вводили в Адыгее.

Алексей Белянин