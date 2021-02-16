Из-за снегопада в Адыгее введен режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятным прогнозом на последующие несколько дней в республике введен режим повышенной готовности, такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

По данным врио начальника республиканского ГУ МЧС Станислава Илющенко, в ближайшие дни в Адыгее местами возможны ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, автомобильные заторы и аварийные ситуации, повреждение линий электропередач и повал деревьев. Сейчас высота снежного покрова в республике достигла максимального значения в 68 см.

По информации Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 15 февраля в республике выпало больше месячной нормы осадков. Однако их уровень еще не достиг критерия опасного явления. Также в норме находится уровень воды в реках, кроме того быстрого таяния снега не ожидается. В ближайшие дни температура воздуха в ночное время снизится до -10-15 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1-6 градусов. 19 февраля температура воздуха приблизится к 0 градусов, к этому времени снизится интенсивность осадков.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, школы, организации дополнительного и профессионального образования Адыгеи будут работать дистанционно с 17 по 23 февраля в связи с ухудшением погодных условий.

Андрей Ульченко