Торговые сети предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации. Это связано с подорожанием контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом.

В частности, значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года, что «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли». Авторы письма попросили Минпромторг учитывать это при анализе динамики цен на товары у ритейлеров.

Так, поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая с 1 по 10 октября для одного контейнера весом 40 футов (линия MMC) стоили $2,7 тыс., с 21 по 31 декабря — $11,1 тыс., а с 16 по 31 января — $13,3 тыс. В балтийские порты с 1 по 15 октября транспортировка стоила $3,2 тыс., с 15 по 31 декабря — $6,8 тыс., а с 16 по 31 января — $9,9 тыс. На прямом железнодорожном до 1 ноября транспортировка стоила $2,4 тыс., с 1 по 12 декабря — $4 тыс., а с 17 января — $9,8 тыс.

«Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено»,— сообщили в Минпромторге.

Ранее о возможном колебании цен на рынке сообщили “Ъ FM” представители отрасли. По их словам, транспортные компании оказались не готовы к оживлению международной торговли и резкому росту спроса, в результате чего возник острый дефицит контейнеров, и, как следствие, цены на перевозку грузов значительно возросли. Кроме того, РБК со ссылкой на участников рынка предупредил о скором подорожании импортной техники и обуви из-за повышения стоимости перевозов грузов морем.

Почему аналитики прогнозируют подорожание техники — в материале “Ъ FM” «Дешевых гаджетов на всех не хватит».