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Минтуризма: на Кубани растет спрос на туризм премиум-класса

В Краснодарском крае из-за ограничений на выезд за пределы РФ растет спрос на премиальный туризм. Об этом ТАСС сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

По данным ведомства, в течение 2020 года наблюдался повышенный спрос на отели 4 и 5 звезд, эксклюзивные услуги и индивидуальные экскурсии. В летний сезон отели премиум-класса загружены на 85-90%, среднегодовая загрузка таких отелей на 4-5% была выше загрузки отелей категория 1-3 звезды и достигала 70%.

«В 2020 году отмечался повышенный интерес к услугам класса премиум: отели премиум сегмента были востребованы со стороны туристов, которые традиционно отдыхали за границей... Наша курортная и транспортная инфраструктура, сфера услуг и общественного питания могут конкурировать с зарубежными аналогами»,- прокомментировали в минтуризме Кубани.

По данным ТАСС, в Сочи рост бронирований премиум-отдыха зафиксировали еще летом 2019 года, когда в пятизвездочных сетевых отелях появилось большое количество иностранных гостей. В 2020 году загрузка осталась на высоком уровне за счет российских путешественников.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край по итогам 2020 года принял 12 млн отдыхающих. Это на треть меньше, чем годом ранее, когда было 17,3 млн туристов. В 2021 году курорты Кубани, как заявлял губернатор Вениамин Кондратьев, готовятся принять минимум 16 млн туристов. Такой показатель станет возможным при условии сохранения стабильной эпидобстановки по коронавирусу.

Алексей Белянин


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