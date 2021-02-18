«Ангару-А5» впервые с космическим аппаратом могут запуститьв 2021 году

Ракету-носитель «Ангара-А5» в текущем году могут впервые запустить с реальным космическим аппаратом, а не с макетом спутника, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева (производитель ракеты) Алексей Варочко. Какой именно аппарат может быть использован, пока неизвестно.

«Со стороны Министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями»,— сказал господин Варочко в интервью «РИА Новости».

Он также сообщил, что первый коммерческий пуск ракеты «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесли на 2022 год. По словам главы Центра имени Хруничева, космический аппарат еще не готов.

«С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на второй квартал 2022 года»,— сказал Алексей Варочко.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей различных классов. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил в конце 2020 года, что «Ангару» могут использовать для полетов на Луну. По плану в 2029 году должен был состояться облет Луны, а в 2030-м — высадка на ее поверхность, однако точные сроки пока неизвестны.

О стратегии России в космосе — в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».