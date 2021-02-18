Поставки смартфонов в Россию в 2020 году сократились на 7,6% в штуках

Российский рынок смартфонов по итогам 2020 года составил 30,3 млн устройств в поставках, сократившись на 7,6% в штучном выражении, подсчитали в IDC. Таким образом рост рынка достиг наименьшего объема с 2017 года, пояснили аналитики.

«Всплеск продаж смартфонов быстро пошел на убыль после сентября: в четвертом квартале уже было не так много предложений, к тому же сильно сократились поставки брендов Huawei и Honor»,— отметила старший аналитик IDC в России Ольга Агапова.

В четвертом квартале лидером по объему поставок стала Samsung (35,3% в штучном выражении). В стоимостном выражении лидером стала Apple, впервые в России опередив все остальные бренды в совокупности, хотя по по объему поставок в штучном выражении она заняла второе место (19,1%).

В 2021 году российский рынок смартфонов может остаться слабым, так как реальные доходы в России снижаются, а у производителей — проблемы с дефицитом микропроцессоров и повышением транспортных издержек, из-за которых цена на смартфоны может вырасти, считает директор программы исследований в IDC EMEA Саймон Бейкер.

Об итогах года на рынке смартфона по данным GS Group читайте в материале "Ъ" «Смартфонам не хватает деталей».