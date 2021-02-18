В Краснодаре 14 часов тушили крупный пожар на складах стройматериалов

Противопожарные службы ликвидировали возгорание на складах стройматериалов на ул. Конечной в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Пожар был полностью ликвидирован в 5:30 18 февраля 2021 года. Таким образом тушение возгорания продолжалось больше 14 часов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о пожаре в двух складах ангарного типа по адресу ул. Конечная, 2, поступило 17 февраля в 15:13. Изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м, к 16:33 она увеличилась до 1 тыс. кв.м. В одном из складов произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, внутри складов находились ламинат и ДСП. Тушение пожара осложнялось плотностью застройки и высокой горючей загрузкой.

В 18:52 поступило сообщение о ликвидации открытого горения. По уточненным данным, всего к ликвидации пожара привлечено: от РСЧС 108 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 77 человек личного состава и 26 единиц техники.

Алексей Белянин