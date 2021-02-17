Площадь пожара на складах в Краснодаре выросла до 1000 квадратных метров

В Краевой столице продолжают гореть склады, расположенные по адресу Конечная, 2. Площадь пожара увеличилась с 700 кв. м. до 1000 кв. м., сообщает пресс-служба МЧС. В одном из складов произошло частичное обрушение кровли.

«В 16.33 произошла локализация пожара на площади 1000 кв.м. Огнем охвачено три складских помещения, обшитых металлопрофилем.. По предварительным данным, внутри складов находятся ламинат и ДСП. Тушение пожара осложняется плотностью застройки и высокой горючей загрузкой,», - говорится в сообщении.

Администрация Краснодарского края предоставила пожарным две поливомоечные машины. Сейчас решается вопрос о применении для тушения огня пожарного поезда.

Как писал “Ъ-Кубань”, сообщение о пожаре в складском помещении ангарного типа по адресу ул. Конечная, 2, поступило в краснодарскую поисково-спасательную группу в 15:13. На месте пожарные выяснили, что горят два склада, площадь возгорания составила 700 кв. м.

Андрей Ульченко