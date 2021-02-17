МЧС сообщает о ликвидации открытого горения на складах стройматериалов в Краснодаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Открытое горение на складах в Краснодаре ликвидировано, сообщили пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 18:53 объявлена ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении ведомства.

Как писал “Ъ-Кубань”, сообщение о пожаре в двух складах ангарного типа по адресу ул. Конечная, 2, поступило в 15:13. Изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м, к 16:33 она увеличилась до 1 тыс. кв.м. В одном из складов произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, внутри складов находятся ламинат и ДСП. Тушение пожара осложняется плотностью застройки и высокой горючей загрузкой.

Наталья Решетняк