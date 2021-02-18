«Сбер»: содержание машин обходится россиянам в 108 тыс. руб. в год

Россияне в среднем тратят на автомобиль 108 тыс. руб. в год, говорится в исследовании «СберМаркета» и «СберАвто». 52% из этой суммы уходит на бензин.
При расчетах учитывался средний расход топлива 8 л на 100 км (АИ-95, 47,5 руб.), а также ежегодный пробег — 15 тыс. км. Учитывались расходы на техобслуживание, страховку и расходные материалы, передает «РИА Новости».
Средние расходы россиян на автомобили:
- топливо — 57 тыс. руб.;
- техосмотр — 15 тыс. руб. (у официального дилера);
- расходные материалы — 23 тыс. руб.;
- ОСАГО — 9,3 тыс. руб. (с минимальным стажем); транспортный налог от 900 руб. до 5 тыс. руб. (по Московскому региону).
В расходные материалы исследователи включили буксировочный трос, знак аварийной остановки, домкрат, универсальную смазку WD-40, моторное масло, антифриз и другое. Их стоимость рассчитывалась по данным ритейлеров «Ашан», «Лента» и других.
«СберАвто» сообщает, что рост спроса на автомобили на вторичном рынке продолжает расти. Эксперты считают, что одной из причин может быть пандемия коронавируса — люди хотят обезопасить себя с помощью личного транспорта.
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