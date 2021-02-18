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Несырьевой неэнергетический экспорт России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2
2019 год ($ млн) 2020 год ($ млн) Прирост ($ млн) Темп (%)
Непищевая сельхозпродукция 1 556 1 701 145 9,3
Продовольствие 23 386 27 882 4 496 19,2
Химические товары 31 617 25 730 -5 886 -18,6
Лесобумажные товары 11 072 10 769 -303 -2,7
Текстиль, одежда, обувь 1 391 1 473 82 5,9
Драгоценные металлы и камни 11 968 27 430 15 462 129,2
Металлопродукция 36 433 33 596 -2 837 -7,8
Продукция машиностроения 33 473 28 488 -4 985 -14,9
Стекло, керамика, стройматериалы 1 703 1 641 -62 -3,6
Прочие промышленные товары 2 537 2 564 27 1,1
Всего 155 136 161 274 6 138 4

Источники: РЭЦ, ФТС.

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