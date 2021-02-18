Несырьевой неэнергетический экспорт России

Комментарии
|
|
|2019 год ($ млн)
|2020 год ($ млн)
|Прирост ($ млн)
|Темп (%)
|Непищевая сельхозпродукция
|1 556
|1 701
|145
|9,3
|Продовольствие
|23 386
|27 882
|4 496
|19,2
|Химические товары
|31 617
|25 730
|-5 886
|-18,6
|Лесобумажные товары
|11 072
|10 769
|-303
|-2,7
|Текстиль, одежда, обувь
|1 391
|1 473
|82
|5,9
|Драгоценные металлы и камни
|11 968
|27 430
|15 462
|129,2
|Металлопродукция
|36 433
|33 596
|-2 837
|-7,8
|Продукция машиностроения
|33 473
|28 488
|-4 985
|-14,9
|Стекло, керамика, стройматериалы
|1 703
|1 641
|-62
|-3,6
|Прочие промышленные товары
|2 537
|2 564
|27
|1,1
|Всего
|155 136
|161 274
|6 138
|4
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