Туроператоры снова смогут не платить взносы в резервный фонд «Турпомощи»

В 2021 году для туроператоров планируют снова сделать символический взнос 1 руб. в резервный фонд объединения «Турпомощь». Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного Ростуризмом на портале проектов нормативно-правовых актов. Аналогичную меру ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 руб., за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения»,— говорится в документе.

Ежегодный взнос туроператоров в фонд персональной ответственности за 2021 год должен быть перечислен не позднее 15 апреля 2022 года в размере 0,25% от «общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год». По закону о туризме туроператоры должны формировать фонд персональной ответственности за счет ежегодного взноса, размер которого составляет 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев поддержал это решение. «Поскольку за год, с марта 2020-го, выездной туризм возобновился весьма условно, обороты в этом сегменте у большинства туроператоров отсутствуют. Поэтому распоряжение правительства, фактически продлевающее аналогичное решение годовой давности,— это логичная мера поддержки турбизнеса в тяжелейшей ситуации»,— сказал он «РИА Новости».

О том, как пострадала туристическая отрасль в 2020 году,— в материале “Ъ” «Путешествуйте вокруг своей комнаты».