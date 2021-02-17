Платоновфест привезет в Воронеж балет Большого театра «Укрощение строптивой»

В рамках спецпроекта XI Платоновского фестиваля искусств в Воронеже впервые пройдут гастроли Большого театра. Как рассказал на пресс-конференции худрук фестиваля Михаил Бычков, 16 и 17 апреля в местном театре оперы и балета пройдут три показа балета «Укрощение строптивой», который в 2014 году на музыку Дмитрия Шостаковича поставил известный хореограф Жан-Кристоф Майо и который получил по итогам сезона три «Золотые маски»: за лучший спектакль, мужскую (Владислав Лантратов) и женскую (Екатерина Крысанова) роли.

Сам форум состоится с 3 по 18-20 июня, его программу господин Бычков обещал представить через месяц. «Много лет вели переговоры с Большим театром о возможности показать спектакли, но не совпадали по срокам, занятости и гастролям. И мы решили не пытаться во что бы то ни стало поместить этот проект во временные рамки фестиваля. Делать вещи за пределами основной программы — это нормально», — рассказал Михаил Бычков. По его словам, Воронежу «очень повезло», так как зрители смогут увидеть много первых имен Большого театра. Так, на вечерних показах 16 и 17 апреля выступят Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова и Семен Чудин. Дневной показ 17 апреля будет в другом составе с участием Кристины Кретовой, Дениса Савина, Анастасии Сташкевич и Артема Овчаренко.

Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова уверила “Ъ-Черноземье”, что воронежская площадка подходит для показа «Укрощения строптивой»: «Мы привозим спектакль только тогда, когда можем показать его без каких-то сокращений. Если мы уже договорились о гастролях, можно не сомневаться, что наши технические службы посмотрели площадку и уверились, что здесь все будет работать так, как это работает у нас в Москве».

Михаил Бычков добавил, что по каждому аспекту гастролей несколько месяцев шло «подробнейшее обсуждение». «Проект сложный, объемный и дорогой, поэтому Большой театр предложил провести показы с воронежским симфоническим оркестром. Играть будет академический оркестр филармонии, но все три показа за пультом будет дирижер Большого театра Алексей Репников. Таким образом, будет существенная экономия расходов по проезду, размещению и гонорарам цеха музыкантов», — отметил худрук. Господин Бычков также добавил, что, несмотря на разрешение продавать 80% билетов в театрах, на гастролях Большого театра будет рассадка в 100%: «Я это лично обсуждал с губернатором, он уверен, что у нас благоприятный тренд в этом вопросе, и к моменту показов ситуация позволит дать возможность посмотреть спектакли всем желающим».

Подробнее о балете «Укрощение строптивой» читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков