Пробки в Нижнем Новгороде вновь достигли десяти баллов

Десятибалльные пробки зафиксировали на дорогах Нижнего Новгорода к 16:30 в среду, 17 февраля. Движение оказывается максимально затрудненным к вечеру уже третий день подряд, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на проспекте Гагарина, на улицах Алексеевской, Горького, Белинского, Ванеева и других центральных улицах города. В заречной части города движение затруднено по Московскому шоссе, Сормовскому шоссе, улицам Коминтерна, Культуры, Новикова-Прибоя, по проспекту Ленина и другим. Прогнозируется, что к 19:00 пробки будут восьмибалльными, к 20:00 — пятибалльными.

Пробки на дорогах объясняют последствиями снегопадов — с 12 по 14 февраля в городе выпало 78 см снега. По данным мэрии, дороги чистят более 330 снегоуборочных машин. Прокуратура насчитала на дорогах только 260 единиц техники — чуть более половины автопарка, и внесла главе города Юрию Шалабаеву представление за плохую уборку снега.

Анастасия Еремина