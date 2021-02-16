Десятибалльные пробки вновь зафиксировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде второй день подряд фиксируют пробки к вечеру рабочего дня. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 17:30 загруженность дорог оценивается в 10 баллов. Прогнозируется, что к 19:00 пробки будут девятибалльными, к 20:00 — шестибалльными.

Движение затруднено в центре города — на улицах Белинского, Горького, Алексеевской, Звездинке, Ошарской, Ильинской, на проспекте Гагарина и других. Пробки зафиксированы также на Мызинском мосту и в заречной части города: на проспекте Ленина, на улицах Новикова-Прибоя, Кузбасской, Куйбышева, Сормовском шоссе, Московском шоссе и других.

Добавим, в Нижнем Новгороде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после обильных снегопадов 12-13 февраля. По данным мэрии, в городе выпало 78 см снега. Администрация ограничивает парковку на улицах города до 24 февраля для расчистки дорог.

Анастасия Еремина