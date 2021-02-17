Дмитрия Шляхтина вывели из спорта

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) дисквалифицировала на четыре года бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Аналогичное наказание получили еще четверо бывших функционеров ВФЛА. Все они были признаны причастными к скандальному делу легкоатлета Данила Лысенко, предоставившего фальшивую медицинскую справку в качестве оправдания пропуска допинг-теста.

Независимый дисциплинарный орган WA — Athletics Integrity Unit (AIU) в среду распространил заявление, в котором говорится, что Дисциплинарный трибунал Международной легкоатлетической федерации поддержал рекомендацию AIU в отношении ряда функционеров ВФЛА.

Речь, в частности, о бывшем президенте ВФЛА Дмитрии Шляхтине. Трибунал согласился с мнением AIU и дисквалифицировал его на четыре года. По четыре года дисквалификации получили также бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс-начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, бывший антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян. Срок наказания отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Отметим, что рассмотрение дела против самого Лысенко все еще продолжается.

Все вышеозначенные лица проходили по делу, открытому в 2019 году после того, как стало известно, что прыгун в высоту Данил Лысенко представил фальшивую медсправку в качестве обоснования пропуска им допинг-теста.

Расследование показало, что как минимум господа Шляхтин и Карамян причастны к уничтожению документов по делу. Они наряду с другими фигурантами дела признаны виновными в том, что не сообщили о допинговом случае, в отказе от сотрудничества и препятствовании следствию.

В заявлении AIU отмечается, что в ходе расследования были проведены два десятка интервью со свидетелями, получен доступ к 14 электронным устройствам, включая мобильные телефоны и жесткие диски компьютеров, проведен криминалистический анализ большого объема данных.

Напомним, что ВФЛА находится под санкциями WA за допинговые нарушения с конца 2015 года. В связи с этим российские легкоатлеты были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В прошлом году из-за дела Лысенко WA вообще перестала допускать россиян на турниры, а самой ВФЛА грозило уже не отстранение, а исключение из WA. Не сильно помогла и смена руководства ВФЛА. Больше того, сменивший господин Шляхтина Евгений Юрченко, так и не сумев решить вопрос с выплатой штрафа, наложенного WA на ВФЛА (речь шла о сумме, превышающей $6,3 млн), летом прошлого года подал в отставку. Вопрос с выплатой штрафа в итоге решало Министерство спорта РФ, выдавшее ВФЛА соответствующую субсидию.

Место господина Юрченко занял Петр Иванов. Однако на прошлой неделе он был вынужден временно сложить свои полномочия

Это стало следствием решения Спортивного арбитражного суда (CAS), поддержавшего позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Среди них — запрет российским государственным служащим занимать руководящие посты в спортивных структурах. А господин Иванов, избранный президентом ВФЛА в конце ноября 2020 года, 21 января 2021-го был назначен заместителем главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Вплоть до истечения срока действия санкций ВФЛА в статусе исполняющей обязанности будет руководить Ирина Привалова.

Арнольд Кабанов