Боярского выписали из больницы в Санкт-Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский 17 февраля покинул больницу в Санкт-Петербурге, куда он был помещен после вызова скорой помощи 15 февраля. Об этом в своем Instagram сообщил его сын депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Уже завтра он будет играть на сцене театра им. Ленсовета в вечернем спектакле. Спасибо всем большое за неравнодушие, добрые пожелания и теплые слова»,— написал сын артиста.

Михаил Боярский попал в больницу 15 февраля. Вечером ему стало плохо, и его супруга Лариса Луппиан вызвала ему скорую. Тест на коронавирус у господина Боярского отрицательный.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург