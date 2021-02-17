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Боярского выписали из больницы в Санкт-Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский 17 февраля покинул больницу в Санкт-Петербурге, куда он был помещен после вызова скорой помощи 15 февраля. Об этом в своем Instagram сообщил его сын депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Уже завтра он будет играть на сцене театра им. Ленсовета в вечернем спектакле. Спасибо всем большое за неравнодушие, добрые пожелания и теплые слова»,— написал сын артиста.

Михаил Боярский попал в больницу 15 февраля. Вечером ему стало плохо, и его супруга Лариса Луппиан вызвала ему скорую. Тест на коронавирус у господина Боярского отрицательный.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург


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