В Ростове восстановили подачу тепла во все пострадавшие из-за аварии дома

В городе Ростове Великом Ярославской области возобновлена подача тепла во все пострадавшие в результате коммунальной аварии многоквартирные жилые дома, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным пресс-службы, на данный момент новых прорывов на теплотрассе нет.

«Где-то еще прохладно, проводятся замеры. Управляющие компании отрабатывают завоздушивание системы»,— уточнили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время проблем с подачей тепла нет.

Напомним, коммунальная авария в Ростове Великом случилась днем 13 февраля. В 25 многоквартирных домах остались без тепла и горячей воды 3 тыс. человек. Позднее часть домов была подключена к отоплению.

По поручению губернатора Дмитрия Миронова, на месте в Ростове Великом руководил аварийно-восстановительными работами заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец. Для жителей из пострадавших домов и для рабочих аварийных бригад были открыты пункты временного пребывания. Позднее, жильцам оставшихся без отопления домов было предложено поселиться в местные гостиницы. По данным на вечер 16 февраля, без тепла и горячей воды оставались около 100 человек.

Дарья Сабаева