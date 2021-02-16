В Ростове Великом еще 100 человек остаются в двух домах без отопления

В городе Ростове Великом Ярославской области по данным на вечер 16 февраля без отопления остаются еще около 100 человек, которые проживают в двух многоквартирных домах на улицах Спартаковская и Окружная, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец. Он отметил, что жильцам оставшихся без отопления домов будут предоставлены гостиницы, где они смогут находиться день или два до пуска тепла в их дома.

«В квартирах было 15-16 градусов. Жители пострадавших домов относятся с пониманием к ситуации и не спешат покидать свои квартиры. Всем предоставляем обогреватели»,— отметил участвовавший в пресс-конференции исполняющий обязанности главы Ростовского района Андрей Шатский.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что, по информации губернатор Дмитрия Миронова, людей, проживающих в домах, где сейчас нет отопления, готовы бесплатно разместить шесть ростовских гостиниц.

Напомним, коммунальная авария в Ростове Великом случилась днем 13 февраля. В 25 многоквартирных домах остались без тепла и горячей воды 3 тыс. человек. Позднее часть домов была подключена к отоплению. Губернатор Дмитрий Миронов направил в Ростов заместителя председателя правительства области Виктора Неженца для руководства на месте восстановительными работами.

Дарья Сабаева