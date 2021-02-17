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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мэр Орла Юрий Парахин предложил поговорить о конфликте интересов по «закрытой связи»

В беседе с журналистом Андреем Каракуловым о возможном конфликте интересов мэр Орла Юрий Парахин предложил перезвонить ему «по закрытой связи». Об этом господин Каракулов, цитируя материал “Ъ”, рассказал на своем канале в Youtube. «Объяснился мэр с журналистом. Как будто мы это тоже в закрытых источниках будем публиковать», — отметил журналист после обнародования записи беседы.

Прокуратура Орловской области заявила о возможном конфликте интересов Юрия Парахина при организации ярмарочной деятельности в Орле 16 февраля. По версии надзорного ведомства, глава города передал доли в бизнесе в доверительное управление местному оператору ярмарок ООО «Золотой век» и не уведомил о потенциальном конфликте интересов депутатов горсовета.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Прокуратура зашла к мэру с ярмарки».

Александр Прытков


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