Прокуратура нашла конфликт интересов у мэра Орла Юрия Парахина

По итогам проверки прокуратура Орловской области выявила у мэра Орла Юрия Парахина конфликт интересов при организации ярмарочной деятельности в городе. Как сообщили в ведомстве, одна из торговых площадок управляет долями в бизнесе господина Парахина.

По данным прокуратуры, торговые места на территории Южного рынка Орла представляет ООО «Золотой век», у которого в доверительном управлении находятся доли господина Парахина в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз».

При этом мэр, по данным прокуратуры, он не уведомил выбиравший его на должность городской совет депутатов о сложившемся конфликте интересов.

По факту нарушений прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения была создана комиссия по противодействию коррупции. В результате она «установила факт личной заинтересованности» мэра в организации ярмарок, «которая может привести к конфликту интересов», сообщили в прокуратуре.

В мэрии Орла сказали “Ъ-Черноземье”, что только узнали о представлении и пока не комментируют его.

Сергей Толмачев